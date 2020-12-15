Представитель FIS и руководство НОК Беларуси обсудили организацию Кубков мира и Европы в 2021 году

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялась встреча первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко с директором соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди (Швейцария). Об этом сообщили БЕЛТА в НОК.

Представитель FIS во время визита в Минск знакомится с подготовкой Беларуси к проведению этапов Кубков мира и Европы 2021 года по лыжной акробатике. Это его первый международный визит в качестве директора по проведению соревнований.

Андреа Ринальди отметил, что Беларусь занимает важное место в Международной федерации лыжного спорта. "С 1998 года белорусские атлеты постоянно поднимаются на олимпийский пьедестал. На последних зимних Играх в Пхенчхане Анна Гуськова завоевала золотую медаль. Мы очень хотим, чтобы ваша сборная и далее выступала на высоком уровне. Много раз встречался с представителями белорусской команды по лыжной акробатике. Они отличаются своим профессионализмом. Хотелось бы и далее обмениваться опытом с белорусскими коллегами. Хочу поблагодарить НОК Беларуси и Белорусский лыжный союз, которые многое делают для развития этого вида спорта. Последние соревнования из Руки (Финляндия) транслировались на 14 стран мира. Искренне надеюсь, что НОК поддержит предстоящий в феврале 2021 года этап Кубка мира в "Раубичах", который пройдет в преддверии запланированного в Калгари чемпионата мира. Я не вижу никаких проблем для команд по фристайлу, которые приедут в "Раубичи" в феврале", - сказал Андреа Ринальди.

Виктор Лукашенко выразил признательность за визит представителя Международной федерации лыжного спорта и добавил, что белорусская сторона рассчитывает на плодотворное сотрудничество с FIS. "Я бы хотел, чтобы вы посетили как можно больше спортивных объектов. Отмечу: мы открыты и честны со всеми нашими партнерами, друзьями, которые приезжают к нам в страну. Мы бы хотели, чтобы вы уехали другом Беларуси и получили ответы на все вопросы", - сказал первый вице-президент НОК.

Виктор Лукашенко от имени НОК Беларуси выразил поддержку в проведении этапа Кубка мира по лыжной акробатике: "Уверен, соревнования будут организованы на высоком уровне. Лыжная акробатика популярна у нас, в первую очередь благодаря достижениям спортсменов".

Во встрече также участвовали генеральный секретарь НОК Полина Головина, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр Гребнев.

Андреа Ринальди посетит РЦОП по фристайлу в Минске, ознакомится с инфраструктурой комплекса Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи", который имеет лицензию категории А, что позволяет проводить соревнования самого высокого уровня.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике планируется провести в "Раубичах" 13 февраля 2021 года.-0-