17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси избраны в комитеты Европейской федерации хоккея на траве (EHL), созданные для решения специальных задач, стоящих перед данной организацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

Таким образом, Александр Грачев продлил еще на два года свои полномочия в комитете по проведению соревнований по индорхоккею. Екатерина Духович вошла в состав комитета по развитию и инфраструктуре, также на два года.

Европейская федерация хоккея на траве основана в мае 1969 года в Кардиффе (Уэльс) по инициативе национальных ассоциаций Бельгии, Испании, Польши, Уэльса и Франции. В настоящее время объединяет национальные федерации 45 стран. Руководит организацией Марейке Флерен из Нидерландов.-0-