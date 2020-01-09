Представители ХК "Динамо-Минск" и ФК "Динамо-Брест" отправятся на стажировку в США

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители хоккейного клуба "Динамо-Минск" и футбольного брестского "Динамо" отправятся на стажировку в США, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Стажировка включает посещение матчей, спортивных арен и тренировочных баз клубов Главной лиги соккера (МЛС) "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Сан-Хосе Эртквейкс", "Сан-Франциско Форти Найнтерс" из Национальной футбольной лиги (НФЛ), клубов НХЛ "Лос-Анджелес Кингз", "Анахайм Дакс", "Сан-Хосе Шаркс" и одного из лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стейт Уорриорз".

Представители американской стороны поделятся опытом как спортивного, так и коммерческого направления своей деятельности. Мастер-классы будут проводить руководители соответствующих департаментов, а также специалисты, ответственные за конкретные направления деятельности клубов: развитие игроков, скаутинг, оперативное управление спортивными командами. Внимание будет уделено бизнес-менеджменту, бизнес-аналитике, диджитал-маркетингу, коммуникациям, броадкастингу, продаже билетов, спонсорству и партнерству. Кроме того, запланированы встречи с президентом "Лос-Анджелес Кингз" Люком Робитайлом и главой "Сан-Хосе Шаркс" Джоном Торторой.

Вместе с белорусами в США отправятся специалисты из российских футбольных команд "Зенит", ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак", хоккейных дружин рижского "Динамо" и московских "Крыльев Советов", делегация Федерации хоккея Латвии.-0-