Представители белорусской академической гребли вышли в полуфинал Олимпиады

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусской школы академической гребли вышли в полуфинал олимпийских состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем утешительном заезде белоруски Елена Фурман и Инна Никулина показали время 7 мин. 26,99 сек. и пропустили вперед лишь американок Мэри Рекфорд и Мишель Сечсер - 7 мин. 21,25 сек. Согласно регламенту состязаний, спортсменкам для продолжения борьбы за награды главных стартов четырехлетия необходимо было занимать в своем заезде место не ниже третьего.

Также продолжит спорт за олимпийские медали и белорусская мужская двойка распашная. Дмитрий Фурман и Сергей Володько также не должны были финишировать ниже третьей позиции. Парни справились с этой задачей, показав время 6 мин. 52,82 сек. Впереди них финишировали испанский (6 мин. 47,06 сек.) и французский (6 мин. 49,19 сек.) экипажи.

Полуфинальные заезды в данных классах судов пройдут 27 июля. Для того чтобы получить возможность выиграть медали, спортсменам как в одном, так и другом виде программы нужно финишировать в тройке сильнейших.-0-