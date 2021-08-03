Представители Нидерландов и Германии выиграли золотые медали Игр в велоспорте на треке

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Представители Нидерландов и Германии выиграли сегодня золотые медали Игр в велоспорте на треке, передает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях женщин в командной гонке преследования немецкие спортсменки установили мировой рекорд - 4 мин. 04,242 сек. В решающей гонке они опередили британок - 4 мин. 10,607 сек.
В споре за бронзу первенствовали американки - 4 мин. 08,040 сек., которые опередили канадок - 4 мин. 10,552 сек.
В состязаниях мужчин нидерландские велосипедисты завоевали золото Игр в командном спринте, установив новый олимпийский рекорд - 41,369 сек. Второе место досталось сборной Великобритании, на третьей позиции расположились спортсмены из Франции, выигравшие бронзу.-0-