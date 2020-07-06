6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители около 40 стран уже зарегистрировались на Минский полумарафон, сообщил журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Регистрация движется не такими темпами, как в прошлом году, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но мы планируем набрать ту цифру, которую обозначили изначально, - сказал глава БФЛА. - Уже подтвердили свое участие представители около 40 стран. К грядущему старту в Минск привезли 42 тыс. медалей. Настраиваемся, и, надеюсь, все побежим вместе". Вадим Девятовский при этом заверил, что трасса полумарафона будет как никогда яркая и запоминающаяся.

Старты Минского полумарафона на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км состоятся 13 сентября. Подать заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон имеет серебряный лейбл от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.-0-