Представительница Беларуси избрана в Совет Европейской легкоатлетической ассоциации

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим избрана членом Совета Европейской легкоатлетической ассоциации на 26-м Европейском легкоатлетическом конгрессе, который проходит в столице Чехии Праге, сообщили БЕЛТА в федерации.

Совет является важнейшим выборным органом ассоциации, который принимает решения по важнейшим вопросам деятельности и будущего европейской легкой атлетики. Из 25 заявленных кандидатов в совет избирались 13.

"Для Беларуси конгресс примечателен тем, что впервые от нашей страны выдвинут кандидат в столь важный руководящий орган ассоциации. Надежда Бут-Гусаим в первом туре набрала необходимое количество голосов и автоматически стала новым членом совета", - отметили в БФЛА.

С 14 апреля совет приступит к выполнению своих обязанностей и проведет первое заседание в новом составе. Будут назначены члены комиссий Европейской легкоатлетической ассоциации и определено количество рабочих групп.-0-