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06 ноября 2021, 20:25

Представительница Беларуси Нелли Ким избрана вице-президентом FIG

Нелли Ким. Фото Министерства спорта и туризма РБ
Нелли Ким. Фото Министерства спорта и туризма РБ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Нелли Ким избрана вице-президентом Международной федерации гимнастики. Выборы прошли в рамках 83-го конгресса FIG в Анталье (Турция), который завершится 7 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

Помимо Нелли Ким вице-президентами FIG были избраны катарец Али Аль-Хитми и турок Суат Челен.

Ранее 62-летний японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG, победив Фарида Гаибова из Азербайджана. 

Также отметим избрание бронзовой медалистки Игр - 2012 Любови Черкашиной, прежде возглавлявшей комиссию спортсменов организации, в технический комитет FIG по художественной гимнастике. 

Многократный чемпион мира Дмитрий Поляруш, претендовавший на место во главе технического комитета в прыжках на батуте уступил на выборах французу Кристофу Ламберу, однако остался в числе членов этого руководящего органа. -0-

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