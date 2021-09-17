Представлен девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине - 2022 представили девиз соревнований. Такая информация содержится на официальном сайте оргкомитета главных стартов четырехлетия в столице Китая, сообщает БЕЛТА.
Девизом предстоящего мультиспортивного форума стала фраза "Вместе ради общего будущего".
"Девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего", - говорится в релизе.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Зимняя Паралимпиада состоится 4-13 марта 2022 года.-0-