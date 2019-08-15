Представлены медали и маскот Минского полумарафона

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За месяц до старта Минского полумарафона, который пройдет 15 сентября, в Национальном пресс-центре состоялась презентация медалей и маскота предстоящего масштабного спортивного события, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дизайнеры традиционно подошли к разработке наград с душой. К изготовлению медалей относимся очень серьезно, для многих участников это память, поэтому медали нашего полумарафона из года в год не повторяются", - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Ивонна Габриэлла, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко

К предстоящему полумарафону изготовлены также специальные майки со слоганом "Бежим вместе!".

Журналистам сегодня был представлен и маскот Минского полумарафона. "В федерации увидели, как здорово себя зарекомендовал Лесик на II Европейских играх, поэтому разработали свой талисман полумарафона. Это заяц. Сейчас хотим объявить конкурс на имя нашего маскота. Заявки принимаем в БФЛА", - отметил Вадим Девятовский.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов отметил, что подготовка к одному из главных спортивных событий ведется на протяжении всего года. "Минский полумарафон - это уже международный проект. Организационная работа проделана серьезная. Старт состоится в пятый раз, уверен, накопленный опыт позволяет провести полумарафон на очень высоком уровне", - сказал он.

Вячеслав Дурнов подчеркнул, что в Беларуси проводится достаточное количество масштабных спортивных мероприятий, в которых активно участвуют любители здорового образа жизни, в том числе из-за рубежа, чему способствует и либерализация визового режима.

Вячеслав Дурнов

Предстоящий 15 сентября старт поддерживают представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и Белорусское общество Красного Креста. К примеру, заместитель председателя представительства ЮНИСЕФ Габриэлла Ивонна Акимова пробежит вместе со своими сыновьями.

Организаторы просят всех зарегистрированных участников прибывать заранее. Старты на 5 км, 10 км и 21,1 км будут даны раздельно, также состоятся детские забеги. Для участников предусмотрены пункты для воды.

Габриэлла Ивонна Акимова

Минский полумарафон традиционно является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году в нем приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни.

В 2019 году старт пройдет в пятый раз, он повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс.

Минский полумарафон - 2019, по прогнозам организаторов, соберет 40 тыс. участников. Регистрация на забеги в 5 км, 10 км и 21,1 км открыта на сайте соревнований до 13 сентября. За месяц до старта на мероприятие зарегистрировались представители 57 стран.-0-

Фото Андрея Покумейко