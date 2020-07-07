Предварительная дата возобновления сезона НХЛ назначена на 1 августа

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона, матчи отборочного раунда Кубка Стэнли стартуют 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ, информирует ТАСС.

Официальные тренировочные сборы стартуют 13 июля. Клубы прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф 26 июля, а 1 августа стартуют матчи отборочного раунда. Города проведения на данный момент не определены. Предварительное соглашение подлежит утверждению руководством НХЛ и исполкомом NHLPA, окончательное решение будет принято в течение нескольких дней, на этот период стороны воздержатся от комментариев.

На данный момент хоккеистам НХЛ разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом. Число положительных тестов на коронавирус среди игроков НХЛ возросло до 23. Все заболевшие игроки изолированы.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва.-0-