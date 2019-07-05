Пресс-конференция "Наследие II Европейских игр для белорусского спорта" пройдет в БЕЛТА 8 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Наследие II Европейских игр для белорусского спорта" состоится в пресс-центре БЕЛТА 8 июля в 14.30.

Участие в пресс-конференции примут первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, шеф миссии белорусской делегации на II Европейских играх Вячеслав Дурнов, заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, начальник отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

Участники прокомментируют выступление белорусских спортсменов на II Европейских играх, расскажут о полученном уникальном опыте проведения мультиспортивных международных соревнований, поделятся планами по развитию белорусского спорта и олимпийского движения.

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