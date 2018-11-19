Пресс-конференция о подготовке к чемпионату Европы по фигурному катанию пройдет в БЕЛТА 21 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019" состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 ноября в 14.00.

С 21 по 27 января 2019 года в Минске пройдет 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках. Спортсмены разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду. Белорусские зрители впервые смогут увидеть сильнейших фигуристов континента, включая мировых лидеров.

В пресс-конференции примут участие заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, председатель ОО "Белорусский союз конькобежцев" Юлия Комлева, двукратный чемпион СССР в одиночном катании, тренер, координатор Программы развития Международного союза конькобежцев по одиночному катанию, консультант национальной команды Беларуси Александр Веденин и исполнительный директор ИООО "Аидиес Боржоми Бел" (партнера чемпионата) Денис Крупец.

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