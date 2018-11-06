Пресс-конференция о подготовке к II Европейским играм проходит в БЕЛТА

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о ходе подготовки к II Европейским играм состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 октября в 11.00.

Немногим более месяца остается до старта продаж билетов на II Европейские игры 2019 года. А значит, подготовка к этому масштабному спортивному форуму входит в самую активную и ответственную фазу. О том, что уже сделано и предстоит сделать для подготовки спортивной инфраструктуры к ответственным международным стартам, о билетных программах и маркетинговых мероприятиях, а также о работе с волонтерами расскажут представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года": заместитель директора фонда Сергей Шаблыко, менеджер по работе с волонтерами Надежда Анисовец и менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Максим Кошкалда.

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