Презентация II Европейских игр и баскетбольного турнира 3х3 состоялась в Мюнхене

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация II Европейских игр и турнира по баскетболу 3х3, включенного в программу престижного форума, состоялась на Генеральной ассамблее ФИБА-Европа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

В ассамблее, которая проходит в Мюнхене 24-25 мая, принимают участие руководители национальных федераций Европы, президент ФИБА Орасио Мураторе, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис. Нашу страну представляет делегация во главе с председателем Белорусской федерации баскетбола Максимом Рыженковым.

Фото БФБ

Генеральный секретарь и исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина рассказала участникам ассамблеи о соревнованиях по баскетболу 3х3 в июне в Минске, в которых примут участие 16 сильнейших мужских и женских команд. Речь также шла об инфраструктуре, возможностях безвизового въезда в Беларусь и туристических пакетах для организованных групп болельщиков.

Свое участие в II Европейских играх в качестве гостя подтвердил исполнительный директор Международной федерации баскетбола в Европе Камиль Новак. Ожидается визит в Минск и президента ФИБА-Европа, выборы которого состоятся в Мюнхене завтра, 25 мая.

"Многие руководители ФИБА и ФИБА-Европа, а также представители национальных федераций уже много раз посещали нашу страну. Все они отмечают отличную организацию мероприятий, проводимых в Беларуси, красоту столицы и высокий уровень спорта в стране при поддержке главы государства. Во время переговоров с руководителями национальных федераций достигнуты договоренности о поддержке инициатив Беларуси по вопросам проведения крупных спортивных турниров в нашей стране, а также в реализации совместных проектов", - рассказал Максим Рыженков.-0-