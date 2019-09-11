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11 сентября 2019, 21:42

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации оценил стадион "Динамо": нет более красивой арены

Свен Арне Хансен во время церемонии награждения после матча Европа - США
Свен Арне Хансен во время церемонии награждения после матча Европа - США

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что для него нет более красивой арены, чем стадион "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня нет в мире более красивой арены, чем стадион "Динамо". Вы знаете, я много общаюсь со спортсменами, я говорил с ними, и все были так счастливы, что мы приехали в Минск и участвовали здесь в матчевой встрече Европа - США. Потому что все работало так, как мы планировали и задумывали. Белорусская федерация легкой атлетики и ваш народ полностью поддержали эту легкоатлетическую встречу", - сказал глава Европейской легкоатлетической ассоциации.

Отвечая на вопрос о возможном проведении крупных спортивных стартов в Беларуси, Свен Арне Хансен отметил, что страна может на них рассчитывать: ее заявка на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году - одна из самых сильных.

Первый в истории легкоатлетический матч Европы и США проходил на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. В нем приняли участие более 300 легкоатлетов. В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).-0-

Теги
Европа легкая атлетика мнения соревнования спортивные сооружения США
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