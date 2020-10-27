Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

У спортивного чиновника легкие симптомы заболевания. Отмечается, что он проведет минимум 10 дней в самоизоляции.

Джанни Инфантино избрали президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционных скандалов в федерации.-0-