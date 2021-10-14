Президент ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле, Палестине и соседних странах

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира по футболу в 2030 году в Израиле и соседних странах, включая Палестину, сообщает The Telegraph.
"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание "Соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?"- сказал глава ФИФА после встречи премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Отметим, что ранее Джанни Инфантино поддержал идею проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года.-0-