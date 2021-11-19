Президент НОК Беларуси поздравил батутистов с победой на ЧМ в Баку

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских батутистов с победой в командных соревнованиях среди мужчин на чемпионате мира в Баку (Азербайджан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
"Дорогие друзья! Примите поздравления с командным триумфом. Каждый из вас внес личный вклад в эту замечательную победу, в полной мере продемонстрировал свой спортивный талант и мастерство, блестяще справился с поставленными задачами и подтвердил высокий уровень белорусской школы прыжков на батуте. Уверен, что зрелищные выступления нашей сборной запомнятся многочисленным болельщикам, станут примером для подрастающего поколения и еще одной яркой страницей в истории отечественного спорта. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед!", - говорится в поздравлении.-0-