Президент НОК Беларуси поздравил Илью Шимановича с победой на ЧЕ по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Илью Шимановича с победой на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани на дистанции 200 м брассом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогой Илья! Сегодня высшая ступень пьедестала почета досталась тебе по праву. Ты посвятил подготовке к этим соревнованиям много сил и времени, последовательно работал над поставленными целями. И потому добился "золота", продемонстрировав огромный победный потенциал и оправдав надежды тренеров и многочисленных белорусских болельщиков.

Желаю тебе крепкого здоровья, успехов и ярких достижений в спортивной карьере!", - говорится в сообщении. -0-