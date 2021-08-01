Президент НОК Беларуси поздравил Максима Недосекова с бронзой на Олимпиаде

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Максима Недосекова с бронзой на играх XXXII Олимпиады, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогой Максим! Прими самые искренние поздравления с завоеванием бронзовой медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Твой успех показал силу белорусской легкой атлетики. В условиях высочайшей конкуренции тебе удалось подняться на пьедестал почета главных соревнований. Уверен, в будущем тебя ждет еще немало громких побед, и достижение в Токио будет способствовать развитию твоей спортивной карьеры", - говорится в поздравлении.-0-

Фото Оксаны Манчук