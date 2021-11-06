Президент НОК Беларуси поздравил национальную команду по боксу с успешным выступлением на ЧМ-2021

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко поздравил национальную команду по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира 2021 года в Белграде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогие спортсмены! Уважаемые тренеры! Примите искренние поздравления с ярким выступлением и долгожданными наградами на мировом форуме в Белграде. В зрелищных и упорных поединках на ринге Вы проявили мастерство и характер. Завоевав "серебро" и "бронзу", Алексей и Евгений преподнесли белорусским болельщикам настоящий подарок, который стал одним из самых громких достижений отечественного бокса в суверенной истории нашей страны. Уверен, что Вы и впредь будете стремиться к новым спортивным успехам и приложите все усилия для подготовки к летней Олимпиаде в Париже 2024 года",- говорится в поздравлении.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года белорусские боксеры Евгений Кармильчик и Алексей Алферов выиграли бронзовую и серебряную медали, соответственно.

Они повторили достижение отечественных мастеров кожаной перчатки на планетарном форуме 2003 года. Тогда в Бангкоке (Таиланд) аналогичного результата добились Магомед Арипгаджиев (серебро) и Виктор Зуев ( бронза). -0-