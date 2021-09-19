Президент НОК Беларуси поздравил Никиту Борикова с победой на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Никиту Борикова с золотой медалью на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогой Никита! Ты блестяще справился с поставленной задачей - взял золото на дистанции 500 м в байдарке-одиночке. Продемонстрировав отличную физическую подготовку и победный настрой, ты действовал быстрее и увереннее достойных соперников. Искренне желаю тебе здоровья, успехов и всего наилучшего!" - говорится в поздравлении.-0-