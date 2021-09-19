Президент НОК Беларуси поздравил Ольгу Климову с золотом чемпионата мира по гребле

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусскую каноистку Ольгу Климову с завоеванием золотой награды на дистанции 5000 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогая Ольга! Ты продолжила победное шествие белорусской сборной на чемпионате мира в Копенгагене и принесла в ее актив еще одну медаль высшего достоинства, подтвердив свой статус сильнейшей на международной арене. Это не только твоя большая личная победа, но и всей команды, тренерского штаба, а также достойный вклад в укрепление замечательных традиций отечественной школы гребного спорта. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, удачи, благополучия и новых побед!" - говорится в поздравлении.-0-