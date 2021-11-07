Президент НОК Беларуси поздравил пловца Илью Шимановича со вторым золотом ЧЕ на короткой воде

7 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко поздравил Илью Шимановича с победой на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани на дистанции 50 м брассом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Дорогой Илья! Ты вновь показал лучший результат, завоевав вторую золотую медаль чемпионата Европы и повторив мировой рекорд. Точный расчет сил, максимальная концентрация воли и горячее желание победить привели тебя к очередному триумфу. Такой успех стал возможен и благодаря работе тренеров, которые вкладывают в твою подготовку всё своё мастерство и опыт. Желаю тебе новых рекордов и всего самого доброго!",- говорится в поздравлении.-0-