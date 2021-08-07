Президент НОК поздравил Алину Горносько с бронзовой медалью Игр в Токио

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Алину Горносько с бронзовой медалью XXXII Олимпийских игр в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогая Алина! От всей души поздравляю тебя с высоким достижением - бронзовой медалью Олимпийских игр в Токио.

Слагаемые твоего успеха - серьезный уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах, огромная воля к победе и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех белорусских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за тебя на пути к заветной мечте. Сегодня ты сумела ярко раскрыть свой спортивный и творческий потенциал, а также подарить поклонникам самого грациозного вида спорта незабываемые минуты радости и торжества.

Желаю тебе здоровья, удачи, счастья и новых побед!" - говорится в поздравлении.-0-