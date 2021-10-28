Президент НОК поздравил Алину Горносько с золотом ЧМ по художественной гимнастике

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусскую грацию Алину Горносько с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
"Дорогая Алина! Благодаря твоей целеустремленности и уверенной работе тренерского штаба сегодня ты смогла завоевать медаль высшей пробы, тем самым пополнив свою копилку третьей наградой и подтвердив высокий уровень белорусской школы художественной гимнастики. Слагаемыми твоего успеха стали спортивное мастерство и подготовка, умение сосредоточиться на поставленных задачах и достойно справиться с ними.
Убежден, твое яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам одного из самых изящных видов спорта отточенной техникой, гармонией и красотой!" - говорится в поздравлении.-0-