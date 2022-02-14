Президент НОК поздравил Анну Гуськову с серебром Олимпиады

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусскую фристайлистку Анну Гуськову с серебряной медалью на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Дорогая Анна! В соревнованиях по лыжной акробатике ты продемонстрировала настоящие чемпионские качества, уверенно совершив свой прыжок в суперфинале. Столь впечатляющий результат - заслуженная награда за твой спортивный талант, мастерство, целеустремленность. И, конечно, это свидетельство напряженной, самоотверженной работы твоих тренеров, наставников. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов и новых побед!" - говорится в приветствии руководителя НОК.-0-

Фото Андрея Покумейко