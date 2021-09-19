Президент НОК поздравил белорусок с золотом чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил каноисток Елену Ноздреву, Надежду Макарченко, Александру Каллаур и Ольгу Климову с золотой медалью чемпионата мира в гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м, сообщили БЕЛТА в НОК.

"Дорогие девушки! Примите искренние поздравления с уверенной победой на мировом форуме в Дании. В упорной борьбе с именитыми соперницами вам удалось подтвердить высокий уровень отечественной школы гребли на байдарках и каноэ и пополнить копилку белорусской сборной золотой медалью. От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи на предстоящих международных стартах, новых побед и не останавливаться на достигнутом!" - говорится в послании главы НОК.-0-