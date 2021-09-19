Президент НОК поздравил белорусских байдарочниц с победой на ЧМ в Дании

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусских байдарочниц Марину Литвинчук, Маргариту Махневу, Надежду Попок и Ольгу Худенко с золотом на чемпионате мира в Дании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Дорогие девушки! На протяжении уже многих лет вы не перестаете удивлять и радовать своими достижениями белорусских болельщиков. Благодаря колоссальной ежедневной работе, проявленному мастерству и чемпионскому характеру вы сумели вырваться вперед, одержать яркую, заслуженную победу, добавив к серебряной медали Игр в Токио золото чемпионата мира. От всей души желаю вам здоровья, неугасаемой энергии, своим примером заряжать подрастающее поколение юных спортсменов и новых побед на благо белорусского спорта!" - говорится в тексте.-0-