Президент НОК поздравил белорусских спортсменов-спасателей с золотом ЧМ в абсолютном зачете

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусских спасателей с завоеванием золотых наград в абсолютном зачете выигранном на XVI чемпионате мира среди мужчин и VII чемпионате мира среди женщин в Караганде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

“Белорусская команда по пожарно-спасательному спорту на чемпионате мира в Казахстане показала свою отличную подготовку и выучку. Благодаря успехам атлетов МЧС, этот вид спорта достаточно популярен у нас в стране и привлекает значительное число молодежи. Примите искренние поздравления с золотыми медалями чемпионата, желаю вам здоровья и новых побед на международной арене”, - говорится в поздравлении.

Мировой форум в Караганде завершился 5 сентября и проводился по четырем дисциплинам. Белорусы стали первыми в пожарной эстафете 4х100 метров, выиграв золото впервые за 13 лет. В других дисциплинах белорусские спасатели также были на заметных ролях, что и позволило команде праздновать победу в общем зачете.-0-