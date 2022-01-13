Президент НОК поздравил легендарного атлета Виталия Щербо с 50-летием

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестикратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Виталию Щербо 13 января исполнилось 50 лет. С юбилеем прославленного гимнаста поздравил Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, сообщили в пресс-службе организации.

Белорус относится к плеяде легендарных атлетов, имена которых по праву вошли в мировую историю спортивной гимнастики.

"Мастерство, собранность и целеустремленность не раз помогали вам побеждать на самых престижных международных соревнованиях. За годы преданного служения спорту вы завоевали огромное количество высоких наград и почетных титулов. Вам не было равных на Играх XXV Олимпиады в Барселоне в 1992 году, когда вы смогли установить уникальное достижение в истории спорта - за один день выиграть четыре золотые олимпийские медали", - говорится в поздравлении.

Президент НОК от всей души пожелал Виталию Щербо крепкого здоровья, оптимизма, удачи на жизненном пути и осуществления всех планов и идей.

Уроженец Минска Виталий Щербо является шестикратным олимпийским чемпионом, четырехкратным бронзовым призером Игр, 12-кратным чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира по спортивной гимнастике.

Достижения именитого атлета известны далеко за пределами Беларуси и отмечены международными наградами. Его успех на Играх XXV Олимпиады остается ориентиром для многих молодых гимнастов.-0-