Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "СКА-Минск" сохраняет гандбольные традиции и готовит талантливую молодежь. Такое мнение высказал президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко во время чествования легендарного гандбольного клуба по случаю его 45-летия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Благодаря клубу "СКА-Минск" гандбол у нас развивается, в клубе богатые традиции, которые бережно сохраняются, а молодые игроки, надеюсь, в будущем еще не раз порадуют победами всех болельщиков. В игровых видах спорта, и не только, с вашей команды берут пример. Хотелось бы пожелать вам и вашим семьям здоровья, долголетия. Радуйте нас успешными матчами, а мы готовы сделать все, чтобы побед в белорусском гандболе было больше", - сказал Виктор Лукашенко.

Гандбольному клубу вручен почетный знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь".

В Минске поздравить именитый клуб с юбилеем пришли многие известные атлеты и руководители спортивной отрасли.

Гандбольный клуб "СКА-Минск" образован в 1976 году. Усилиями тренерского штаба во главе со Спартаком Мироновичем в команде воспитаны восемь олимпийских чемпионов. Столичной клуб является трехкратным обладателем Кубка чемпионов (1987, 1989, 1990), двукратным обладателем Кубка обладателей кубков (1983, 1988), обладателем Суперкубка, шестикратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом Беларуси.-0-