Президент УЕФА: Беларусь способна организовать Суперкубок на высоком уровне

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь способна организовать Суперкубок УЕФА на высоком уровне. Об этом заявил сегодня журналистам президент организации Александер Чеферин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как руководитель УЕФА, прозрачной организации, я не могу делать никаких заявлений, потому что это (выбор места проведения Суперкубка УЕФА. - Прим. БЕЛТА) вопрос голосования. Если я сейчас начну делать какие-то выводы, озвучивать какие-то решения, это будет как минимум странно. Я пока не знаю, где и когда будут проводиться следующие соревнования, но в одном я уверен: белорусская федерация вполне способна подать заявку и вполне способна организовать турнир на высоком уровне", - подчеркнул Александер Чеферин.

В Беларуси проводились международные соревнования по футболу различного уровня, в том числе турниры развития УЕФА среди юношей и девушек до 15, 16, 17 и 19 лет, чемпионаты Европы среди девушек до 17 и 19 лет. Страна подавала заявки на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года, Суперкубка УЕФА 2020 и 2021 годов.

Планируется подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2022 года. Декларацию о заинтересованности в проведении этих соревнований белорусская федерация подала 20 июня, срок подачи официальной заявки заканчивается в конце октября. Окончательное решение о месте проведения турнира УЕФА примет весной 2020 года.

Суперкубок УЕФА разыгрывается в одном матче, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Турнир в 1972 году основал репортер голландской газеты De Telegraaf Антон Виткамп.

По проекту договора о проведении Суперкубка все расходы по организации и проведению мероприятия покрываются УЕФА в форме финансового вознаграждения, которое выплачивается после его окончания.-0-