Президент WBC предупредил боксеров-профессионалов о санкциях в случае участия в Олимпиаде-2020

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман предупредил боксеров-профессионалов, у которых заключены контракты с его организацией, что их ждет двухлетний бан, если спортсмены захотят выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ESPN Deportes .

Аналогичное наказание было введено WBC перед Олимпиадой в Рио 2016 года - первыми Играми, на которых было разрешено выступать боксерам-профессионалам. Как и тогда, запрет не помешает атлетам заниматься боксом, но они не смогут выступать в титульных боях и будут вычеркнуты из рейтингов.

Предупреждение Сулеймана последовало после заявления чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего о том, что он удостоится чести представлять Мексику на Олимпиаде-2020 после приглашения президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором принять участие в отборе на Игры в Японии.

"WBC категорически не согласен поддержать профессиональных боксеров, желающих участвовать в Олимпийских играх. Это недопустимо и не должно быть принято как фанатами, так и экспертами во всем мире. Олимпийский и профессиональный бокс - два разных вида спорта. Это очень опасно для атлетов. Мы не можем согласиться с таким решением", - сказал Сулейман.

После того, как МОК приостановил деятельность Международной федерации бокса (АИБА) в качестве организации, руководящей подготовкой и проведением олимпийского турнира в столице Японии, спортсмены, желающие принять участие в олимпийских отборочных турнирах к Токио-2020, должны получить на это разрешение через национальные олимпийские комитеты своих стран. Пять квалификационных соревнований - по одному для каждого континента и финальный турнир - пройдут с января по май 2020 года.

Всемирный боксерский совет (WBC) - профессиональная боксерская организация. Является одной из четырех организаций (помимо IBF, WBA и WBO), санкционирующих боксерские поединки профессионалов мирового уровня.-0-