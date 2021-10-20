Президентский спортивный клуб объединяет усилия со "Спешиал Олимпикс"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб и общественное объединение "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире Президентского спортивного клуба, приняли участие глава организации Дмитрий Лукашенко и исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" Лариса Таболина, поставившие подписи под документом.

"Наше сотрудничество уже длится некоторое время и с подписанием данного документа поднимется на качественно новый уровень. Основная цель - проведение при помощи Президентского спортивного клуба мероприятий, которые позволят нам реализовать главные цели, стоящие перед движением Special Olympics. Прежде всего это социальная реабилитация детей с особенностями развития, привитие им навыков здорового образа жизни и формирование спортивных навыков. Кроме того, это развитие различных программ род эгидой Special Olympics: волонтерской, медицинской, родительской и большого количества других программ специального олимпийского движения в нашей стране", - прокомментировала подписание документа Лариса Таболина.

Лариса Таболина

Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединением проводятся региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования с целью подготовки сборной Республики Беларусь к европейским и международным специальным Олимпийским играм.

Президентский спортивный клуб выступает в поддержку специального олимпийского движения, которое вносит неоценимый вклад в решение вопросов адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития и построения инклюзивного мира.-0-

Фото Павла Орловского