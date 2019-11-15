15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб принят в Международную ассоциацию спорта для всех (ТАФИСА) на заседании Генеральной ассамблеи во время 26-го Всемирного конгресса организации в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе республиканского государственно-общественного объединения.

Перед заседанием Генеральной ассамблеи ТАФИСА председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко и заместитель председателя - исполнительный директор Андрей Карпович встретились с президентом ТАФИСА Джу Хо Чангом и генеральным секретарем организации Вольфгангом Бауманом. Обсуждались перспективы сотрудничества, включая проведение в Беларуси совместных мероприятий, обмен опытом в организации массовых спортивных соревнований, а также участие белорусской стороны в международных проектах ТАФИСА. Достигнута договоренность о рабочем визите руководства ТАФИСА в Беларусь для детальной проработки вопросов двустороннего взаимодействия в ближайшее время.

Вступление в ТАФИСА позволит клубу наладить сотрудничество с ключевыми мировыми организациями в сфере массового спорта, улучшить качество проведения массовых соревнований в Беларуси.

Президентский спортивный клуб проводит в Беларуси детские соревнования по популярным видам спорта ("Снежный снайпер", "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Стремительный мяч", "Мяч над сеткой", "Золотая ракетка", "Белая ладья" и другие), поддерживает крупнейшие спортивно-массовые проекты (Минский полумарафон, "Viva Ровар", VOLATFEST, Baby Cup и другие), участвует в развитии спортивной инфраструктуры и обновлении инвентаря.

Международная ассоциация спорта для всех (ТАФИСА) - организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, радости, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире. Основана в 1991 году. Активно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и Организацией Объединенных Наций. В нее входят более 300 организаций из 160 стран мира.-0-