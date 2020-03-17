При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Денис Сабалевский отметил, что перенос соревнований стал для белорусских атлетов и спортивных функционеров большим стрессом, так как был реализован полный план подготовки, выполнены все мероприятия учебно-тренировочных сборов, фармакологического обеспечения. "Из семи проведенных боев в Лондоне белорусы выиграли пять. Был набран хороший темп, и мы могли рассчитывать на завоевание минимум четырех лицензий. Но, к сожалению, было принято решение о переносе, - сказал он. - Организаторы пообещали, что, когда квалификация возобновится, жеребьевка и все результаты сохранятся. Мы начнем с того места, где закончили".

По словам исполнительного директора Белорусской федерации бокса, спортсменам было неприятно услышать такие новости, но настроение у белорусских боксеров сохраняется боевое, команда работает в штатном режиме. Атлеты планируют и дальше продолжать дорогу к Играм-2020.

"Мы уже приобрели билеты на прямой рейс Лондон - Минск на 20 марта, в 16.20 будем дома", - добавил Денис Сабалевский.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу приостановлен до мая Ранее в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а в понедельник турнир был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг).

Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.-0-