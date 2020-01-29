При подготовке к Олимпиаде мелочей быть не может - Сергеенко

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к Олимпийским играм мелочей быть не может, особенно на завершающей стадии. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко при посещении Республиканского научно-практического центра спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Глава Администрации Президента, а также первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич на базе РНПЦ спорта ознакомились с тем, как решаются научно-практические задачи по подготовке белорусских спортсменов к Играм-2020 и другим важным стартам.

После экскурсии по центру Игорь Сергеенко поделился своими впечатлениями от увиденного: "РНПЦ спорта располагает прекрасной материально-технической базой, уникальным оборудованием, хорошим кадровым потенциалом. Уверен, все это будет помогать нашим спортсменам подойти к Олимпиаде во всеоружии".

Далее на совещании глава Администрации Президента акцентировал внимание, что в оставшееся до Олимпиады в Токио время необходимо сосредоточиться на всестороннем обеспечении подготовки к главным стартам четырехлетия и полном исключении применения белорусскими атлетами запрещенных препаратов и методов. Он напомнил, что на Олимпийском собрании НОК, которое состоялось 19 ноября прошлого года, глава государства, Президент НОК Александр Лукашенко поручил проводить ежемесячные совещания, на которых будет предметно обсуждаться подготовка к Играм-2020. По словам Игоря Сергеенко, для участия в разговоре будут приглашаться тренеры и руководители федераций.

РНПЦ спорта был образован путем объединения Республиканского центра спортивной медицины и Научно-исследовательского института физкультуры и спорта. Долгое время работники центра располагались в одной из городских поликлиник. В феврале 2019 года было завершено строительство нового здания, недалеко от "Минск-Арены". В настоящее время центр является головным республиканским учреждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва.-0-

Фото Министерства спорта и туризма