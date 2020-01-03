"Принеманские ястребы" разгромили "Шахтер" в первом матче финального турнира "Золотая шайба"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Октябрьского района Гродно "Принеманские ястребы" обыграла "Шахтер" из Солигорского района со счетом 10:0 (2:0, 2:0, 6:0) в первом матче финала республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В других матчах, которые прошли сегодня в Минске, "Металлург" (Жлобинский район) уступил "Торнадо" из Заводского района Минска - 1:6 (0:2, 0:3, 1:1). Команда "Беркут" из Фрунзенского района Минска оказалась сильнее "Сокола" из Горецкого района Могилевской области - 12:7 (4:2, 4:3, 4:2). Кобринский "Атлант" одержал викторию над новополоцким "Нефтяником" со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартовал в Минске По традиции решающие поединки финального этапа "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке "Чижовка-Арены".

По традиции решающие поединки финального этапа "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке "Чижовка-Арены". Представители команд - участниц Рождественского турнира 6 января проведут мастер-класс для финалистов "Золотой шайбы".

Финальные матчи соревнований 7 января будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-