Принс и Паре смогут сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси о том, что смена спортивного гражданства игроками минского "Динамо" Франсисом Паре и Шейном Принсом официально утверждена. Такая информация опубликована на сайте общественного объединения, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, оба спортсмена могут выступать в составе национальной команды Беларуси по хоккею на турнирах под эгидой IIHF, чемпионатах мира и олимпиадах.

Шейн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для минчан, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвард "зубров" был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января.

Франсис Паре сыграл за сборную Беларуси на товарищеском турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.

Также инициирована смена спортивного гражданства в отношении вратаря динамовцев Дэнни Тэйлора. Однако он будет находиться на спортивном карантине до конца марта.-0-