Приуроченные к Играм-2020 культурные мероприятия перенесены на 2021 год

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурные мероприятия, приуроченные к Играм-2020, так же, как и Олимпиада в Токио, перенесены на следующий год. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Одним из ключевых событий станет фестиваль "Ниппон", цель которого - познакомить болельщиков всего мира с японскими обычаями и традициями и продемонстрировать культурное разнообразие Олимпийских игр. Кроме того, часть постановок должна рассказать зрителям о создании инклюзивного общества и восстановлении регионов, пострадавших от разрушительных цунами и землетрясения в 2011 году.

"Постараемся не отменить фестиваль, а перенесем мероприятия на 2021 год. После пересмотра дат проведения, обязательно объявим об этом дополнительно", - сообщили в оргкомитете "Токио-2020".-0-