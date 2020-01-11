Призер юношеской Олимпиады: добиться успеха помогла высокая скорость на дистанции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовой медалистке зимних юношеских Олимпийских игр биатлонистке Юлии Ковалевской занять место на пьедестале помогла высокая скорость на дистанции. Об этом она сказала представителям пресс-службы НОК Беларуси сразу после медального финиша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Перед стартом не задумывалась, в какой сильной группе начинаю индивидуальную гонку. Затем увидела на дистанции, что у соперницы из России лучше время, старалась держаться. На последнюю стрельбу стоя пришли вместе, однако россиянка быстрее отработала. Я нацеливалась за ней удержаться, что и помогло занять высокое место", - отметила Юлия Ковалевская.

Она также рассказала об условиях, в которых проходила борьба за медали: "Трасса довольно непростая, рабочая. Здесь надо все время быть в напряжении: и на подъемах, и на спусках отрабатывать. Не отдохнешь. Что же по стрельбе... Есть один момент, который оставлю при себе, но еще есть над чем работать".-0-

Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр Спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 10 км. Белоруска преодолела дистанцию за 33 мин. 39,5 сек., допустив на четырех огневых рубежах три промаха.