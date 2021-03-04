Призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина второй раз стала мамой

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина снова стала мамой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Радостное событие в жизни именитой гимнастки и ее супруга экс-футболиста Дмитрия Молашко случилось 3 марта. Сына назвали Даниилом. Рост малыша - 54 см, вес - 3,7 кг. Это второй ребенок в спортивной семье: в январе 2018 года у пары родилась дочь Вера.

Любовь Черкашина - бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном первенстве, многократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике, обладательница наград чемпионатов Европы. Завершив спортивную карьеру, уроженка Бреста перешла на тренерскую работу. Кроме того, Любовь Черкашина является членом Исполкома НОК, председателем постоянной комиссии НОК Беларуси "Женщины и спорт", председателем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики.-0-