Призер Олимпиады Ванесса Колодинская поможет родной спортшколе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый призер токийских Игр в женской борьбе Ванесса Колодинская сделала свой "Олимпийский выбор", сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

В качестве адресата спонсорской помощи Ванесса выбрала родную СДЮШОР №3 города Бобруйска, в которой проходили ее первые тренировки. Туда будет направлено Br10 тыс. на укрепление материально-технической базы и проведение соревнований. Ванесса Колодинская была стипендиаткой Президентского спортивного клуба в 2009 и 2011 годах.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи зависит от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-