Призеры футбольного чемпионата Беларуси проведут домашние матчи

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все призеры футбольного чемпионата Беларуси - 2019 сегодня проведут домашние поединки 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион страны брестское "Динамо" встретится с мозырской "Славией". В первом туре брестчане сыграли вничью со "Смолевичами" (1:1), а затем одолели футболистов "Слуцка" (1:0). Мозыряне сначала проиграли "Слуцку" (1:3), а потом одержали волевую викторию над обладателем серебра борисовским БАТЭ (2:1).

Сегодня вице-чемпионы примут на поле "Борисов-Арены" дебютанта элитного дивизиона брестский "Рух". У борисовчан пока нет набранных очков, они проиграли в том числе минскому "Энергетику-БГУ" (1:3).

Бронзовый призер солигорский "Шахтер" на стадионе "Строитель" сыграет с гостями из гродненского "Немана". В стартовом туре солигорские футболисты уступили у себя дома жодинскому "Торпедо-БелАЗу" (0:1), а затем в гостях переиграли "Городею" (2:0).

В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского "Динамо" после поражений от "Руха" (0:1) и "Минска" (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину". Бобруйчане вчера принимали на своем поле "Городею" и потерпели третье фиаско кряду, проиграв со счетом 0:1.

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день в Борисове сыграют "Смолевичи" и "Витебск", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-