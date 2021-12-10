Призеры Кубка Беларуси по фехтованию определились в "Стайках"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры открытого Кубка Беларуси по фехтованию памяти заслуженных спортсменов и тренеров. Турнир завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях рапиристов победу праздновал брестчанин Владимир Бутенко. Второе место занял Владислав Курилович из Минска. Представители Минской области Никита Шумко и Георгий Ткаченко разделили бронзовые награды.

В аналогичном виде оружия у женщин выиграла спортсменка из Гомеля Яна Андреенко. Минчанка Варвара Шафоростова - вторая. Бронзовые медали у Дарьи Власовой из Бреста и Яны Лазаревой-Скранжевской из команды Минской области.

В фехтовании на шпагах среди мужчин сильнейшим стал могилевчанин Денис Павловский. Серебро у Марка Семоненко. Третье место заняли Владислав Островский и Павел Дубовский из Гродно.

В турнире шпажисток не было равных Екатерине Поршневой из Гомеля. Второе место заняла ее землячка Ирина Просенцова. Бронзу разделили Ксения Томашевская из Минской области и Екатерина Декевич из Гродно.

Соревнования по сабле среди мужчин завершились викторией могилевчанина Артема Новикова. Сергей Кисель из команды Минской области стал серебряным медалистом. Павел Курило из Могилева и Максим Пинчук из Минской области выиграли бронзу.

Турнир саблисток завершился победой брестчанки Анны Иванищенко. Минчанка Екатерина Рогачевская с серебром. Бронзу выиграли Алина Маргалик и Полина Сидорович из Минской области. -0-