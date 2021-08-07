Призеры Олимпиады белорусские байдарочники сделали свой выбор в пользу мозырской школы

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатели серебра токийских Игр в гребле на байдарке-четверке сделали сегодня свой "Олимпийский выбор", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук решили оказать поддержку Мозырской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ. Туда будут направлены Br15 тыс. Эта кузница спортивных кадров является неизменным участником "Олимпийского выбора" и рекордсменом проекта. На Олимпийских играх (Лондон-2012, Рио-2016) и II Европейских играх в Минске воспитанники прославленного тренера Владимира Шантаровича выбирали ее четыре раза. Таким образом, успешные выступления белорусских гребцов принесли Мозырской школе по гребле в общей сумме Br50 тыс. за всю историю проекта. В прошлые годы Ольга Худенко и Марина Литвинчук были в числе стипендиатов Президентского спортивного клуба.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи зависит от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-