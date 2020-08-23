Продажа билетов на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложили продажу билетов на состязания в ожидании обнародования новых мер правительства Швеции в борьбе с коронавирусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт турнира.

Правительство Швеции объявило, что готовятся новые правила, касающиеся мероприятий с сидячей аудиторией, где может быть обеспечена социальная дистанция. Что повлекут за собой эти правила, еще не решено, но они будут представлены через несколько недель и, как ожидается, начнут действовать с 1 октября.

"Оргкомитет хочет сделать все, чтобы любители фигурного катания получили фантастические впечатления, в том числе избежать возможной смены мест. Поэтому мы дождемся представления новых правил, прежде чем выпустить билеты на всю программу. Дату выпуска объявим в течение нескольких недель после того, как будут известны новые правила. Дата будет объявлена на сайте чемпионата мира, в наших социальных сетях и рассылках. Оргкомитет приносит искренние извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в столице Швеции должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.-0-