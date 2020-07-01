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01 июля 2020, 19:06

Продажа билетов на ЧМ-2021 по хоккею начнется в сентябре

Геннадий Савилов. Фото ФХБ
Геннадий Савилов. Фото ФХБ
Новости темы " Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году"
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт продажи билетов на чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге, будет дан в сентябре. Об этом сегодня сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем начать продажу билетов с начала сентября. Сейчас этим вплотную занимаемся", - сказал Геннадий Савилов.

"Мы довольны тем, как распределились команды по группам на чемпионате мира в Беларуси и Латвии. В нашу восьмерку попали именно те дружины, игры которых хотели бы видеть в Минске", - отметил он.

Отвечая на вопрос об итогах спортивного года для белорусских хоккеистов, Геннадий Савилов сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла коррективы, он доволен тем, как идут дела в белорусском хоккее. "Минувший спортивный год в хоккее получился скомканным из-за пандемии. Мы не получили чемпионата мира среди взрослых, не стали свидетелями юниорского планетарного первенства в США, от которого очень многого ждали, - констатировал он. - Тем не менее, происходящее в плане подготовки к чемпионату мира - 2021 (хозяйственная и организационно-спортивная деятельность) нас удовлетворяет. Во всяком случае, мы знаем, в каком направлении стоит двигаться. Это касается популяризации хоккея. Мы стараемся привносить что-то новое, двигаться в сторону цифровизации. Впрочем, не забываем и о спортивной составляющей, поэтому продолжим поддержку детско-юношеских спортивных школ, национальных команд", - добавил глава Федерации хоккея Беларуси.-0-

Планируется, что чемпионат мира пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной Беларуси сыграют в группе A с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В группу B попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Финал планетарного первенства состоится 6 июня в "Минск-Арене".-0-

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